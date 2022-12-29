В хабаровской кампании, занимающейся упаковкой, подвели итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Это уже восьмое предприятие, которое усовершенствовало свои производственные процессы по руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). В этом случае технологии бережливого производства привели предприятие к росту заработной платы сотрудников. Результаты были представлены в минэкономразвития края.

Компания специализируется на рынке упаковочных и расходных материалов, и доставляет свою продукцию на рынок Дальнего Востока. От скорости и качества подготовки заказов, а также их экспедирования напрямую зависит уровень сервиса предприятия. Именно поэтому в качестве пилотного эксперты РЦК выбрали участок комплектации и подготовки товара к передаче экспедиции.

На этапе диагностики рабочая группа по повышению производительности труда проанализировала поток и выявила 66 проблем. Например, зачастую товар после сборки выставлялся не на те ворота, возникали ошибки в обработке заказов, отсутствовала рабочая система мотивации, а также нарушались регламенты работы. Эксперты оптимизировали перемещение сотрудников, организовали специальные стеллажи для адресной отгрузки заказов по маршрутам, наладили процесс сортировки и сдачи использованной упаковки на переработку.

— Проект показал, что у нас не хватает ячеек для сборки товара, поэтому мы установили по всей зоне комплектации дополнительные стеллажи — это порядка 70 больших паллет. Стеллажи у нас были, но мы их просто поставили. Мы даже не думали, а оказывается, можно было использовать и ускорить работу, — рассказал директор по логистике холдинга «Мир упаковки» Дмитрий Иванов.

В итоге оптимизация процессов позволила сократить количество перемещений одного сотрудника в смену на 1 км, увеличить выработку в час на 30,6%, за счёт чего заработная плата сотрудников пилотного потока выросла более чем на 20%. Экономический эффект от проекта составил 9,5 млн рублей в год.

— На примере этой компании мы в очередной раз подтверждаем, что принципы бережливого производства, логика построения нацпроекта абсолютно рабочие и подходят для всех предприятий любой формы собственности, любой отраслевой принадлежности, масштабности и любого рынка, — отметил заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачёв.

Он также добавил, что федеральный проект рассчитан до 2024 года, в нём могут принять участие ещё более 20 предприятий. Воспользоваться мерами господдержки по повышению производительности труда могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, а также все системообразующие компании федерального перечня независимо от вида деятельности. Оставить заявку и подключиться к нацпроекту можно на платформе «Производительность.рф».