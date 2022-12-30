В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства подвели итоги реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (БДД). В текущем году удалось не только успешно справиться с поставленными задачами, но и перевыполнить план.

Так, по сравнению с плановыми показателями на текущий год, было обустроено более чем в половину больше тротуаров, установлено более чем на 150 знаков больше, дополнительно оборудованы 4 пешеходных перехода.

Средства на мероприятия по БДД из краевого бюджета были выделены впервые за три года.

– В текущем году по поручению Губернатора края были распределены субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Города, села и поселки региона сами формировали предложения о необходимости обновления или обустройства тех или иных объектов, — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Денис Пронкин.

Всего муниципалитетам были выделены средства в размере 127 млн рублей. Это позволило обустроить более 110 пешеходных переходов, 18,5 тыс. кв. м тротуаров и 2,5 тыс. погонных метров дорожных ограждений, установить более 650 дорожных знаков по всему региону. Приоритет отдавался объектам, расположенным вблизи социальных учреждений – школ и спортивных секций.

– В ряде районов края – Вяземском, Комсомольском и Хабаровском районах, районе имени Лазо, городах Советская Гавань и Амурск образовалась экономия в рамках установленных финансовых лимитов. Сэкономленные средства были направлены на установку дополнительных дорожных знаков и обустройство дополнительных объектов БДД, — добавил замминистра.

В будущем году работа будет продолжена. На эти цели запланирована сумма в размере 150 млн рублей.

Напомним, что мероприятия по повышению безопасности дорожного движения выполнялись также и в рамках ремонта дорог. Всего за счет средств краевого бюджета было отремонтировано более 60 км автодорог регионального значения. С привлечением федеральных средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 135 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 92 км.