Во время пресс-конференции мэр Хабаровска рассказал о планах по развитию новых микрорайонов.

«Точкой роста» для города Хабаровска становятся Северные территории. Наибольший упор сейчас делается на микрорайон Ореховая сопка и 6 — 7 микрорайоны. Для того, чтобы обеспечить эти площадки водоснабжением и водоотведением за счет муниципального и краевого бюджетов построен двухкилометровый магистральный водовод и почти 2,5 км канализационного коллектора на сумму 265 млн. руб.

«Развитие инфраструктуры должно опережать строительство, чтобы к тому времени, когда в микрорайоне будут построены кварталы жилых домов, все коммуникации были уже готовы и функционировали. Благодаря усилиям Правительства Хабаровского края начато строительство ТМ-35. Это важнейшее решение, без тепломагистрали невозможно развитие и застройка Ореховой сопки»», — рассказал мэр Хабаровска.

Помимо возможности подключения строящихся объектов, тепломагистраль решит вопросы стабилизации теплоснабжения зоны ТМ-33 и ТМ-32 за счет частичного перераспределения нагрузок на новую магистраль, а также обеспечит маневренность в управлении режима тепловых сетей.

Для обеспечения надёжности электроснабжения планируемого к строительству межвузовского кампуса, застройки площадки в районе пер. Брянский, Ореховой сопки и 6 — 7 микрорайонов есть планы построить в районе завода «Балтика» центр питания «Ореховая сопка» напряжением 110/10 кВ, а также линию «Ореховая сопка» — ПС «Амур» протяженностью 2,5 км. Стоимость затрат оценивается примерно в 1,4 млрд. руб. Правительством Хабаровского края планируется получение 2 очереди инфраструктурного кредита на эти цели.

«Для транспортной доступности Северных территорий в Хабаровске приступили к реконструкции улицы Тихоокеанской, а также строительству новой дороги по улице Героев Пассаров от Совхозной до Трехгорной. Это грандиозная стройка, такой дороги ещё не было в Хабаровске», — поделился Сергей Кравчук.

В ближайших планах — расширение улицы Краснодарской. А в более отдалённых — строительство в районе переулка Брянского магистральной улицы общегородского значения 2-го класса регулируемого движения, а также дороги, объединяющей 6 — 7 микрорайоны с межвузовским кампусом. Всё это планируется включить в перечень первоочередных объектов, необходимых для развития города, и совместно с Правительством Хабаровского края проработать источники финансирования

Общий объем жилья, планируемый к вводу на территории жилого района «Ореховая сопка» площадью 178,1 га — 1,05 млн кв.м.

Помимо жилья в микрорайоне Ореховая сопка предусмотрены:

— 1 школа на 2100 мест,

— 2 поликлиники на 600 и 400 посещений в смену,

— 7 детских садов на 2170 мест (2 ДОУ на 320 мест, 1 ДОУ на 230 мест и 4 ДОУ на 325 мест).

Возведение школы планируется Правительством Хабаровского края посредством заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта. Сроки строительства 2023-2025 годы.

Также Правительством края предусмотрено строительство поликлиник.