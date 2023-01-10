Региональный минздрав подвел итоги реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» за 2022 год. Из федерального и краевого бюджетов на нее было выделено около 1,6 млрд рублей. Программа реализовывалась по четырем направлениям – капитальный ремонт, строительство и реконструкция медицинских организаций, поставка оборудования и автомобильного транспорта.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, в 2022 году приобретено 257 единиц оборудования для 34 больниц, поликлиник и ФАПов.

— Программа позволила переоснастить современным оборудованием Советско-Гаванскую районную больницу, Территориальный консультативно-диагностический центр, городскую больницу №3, городскую больницу имени Шевчука. Охотскую районную больницу оснастили передвижным цифровым рентгенологическим аппаратом и анестезиологической системой, что позволило улучшить качество оказываемой медицинской помощи и диагностики жителям отдаленных районов. Кроме того, в Вяземской ЦРБ установлен компьютерный 320-срезовый томограф, в городской больнице №7 Комсомольска-на-Амуре заработал новый ангиограф, в ККБ им. Владимирцева поступил МРТ. Серьезную работу провели в рамках строительства и реконструкции объектов. К примеру, завершено строительство ФАПа в Константиновке и амбулатории в селе Виноградовка. В следующем году главой региона поставлена задача сдать сразу 15 объектов здравоохранения, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Также в прошлом году капитально отремонтировано 22 объекта здравоохранения, 26 автомобилей повышенной проходимости поставили в 9 районов.

— Автомобили используют для доставки врачей по обслуживанию вызовов на дому, транспортировке биоматериалов и лекарств. Ведется планомерная работа по сокращению кадрового дефицита медиков, которая, я уверен, в течение нескольких последующих лет приведет к положительному результату. Краевые власти увеличили целевую подготовку в ДВГМУ и медицинском колледже (с 450 до 700 студентов), а также в медицинском колледже имени Макарова, — добавил Юрий Бойченко.

В Хабаровском крае выполнена на 98% задача по трудоустройству медиков в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2022 году удалось привлечь 45 врачей и 26 средних медицинских работников, по программе «Кадры здравоохранения» 16 специалистов. Планы на 2023 год – направить на целевые места по программам специалитета 200 человек, по программам ординатуры – 100. Краевым минздравом сформирована заявка на участие в мероприятии по финансированию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на 78 специалистов: 55 врачей и 23 средних медработника.

Среди достижений прошлого года также стоит отметить открытие референс-центра лучевой диагностики и учебной комнаты кафедры лучевой и функциональной диагностики в краевой клинической больнице № 1 им. профессора Сергеева. Кроме того, в декабре 2022 года произошло знаменательное событие — после перерыва в долгие 14 лет проведена успешная операция по трансплантации почки.

В краевом минздраве отметили, что здравоохранение – одна из важнейших отраслей, именно поэтому будет продолжена работа по повышению доступности медицинского обслуживания и лекарственному обеспечению жителей в районах.