Обширную образовательную программу для предпринимателей Хабаровского края подготовил центр «Мой бизнес» в январе. Опытные и начинающие бизнесмены научатся продвижению бренда в медиапространстве, примут участие в управленческих поединках, изучат основы финансового менеджмента и планирования.

— Для большинства предпринимателей Хабаровского края новый год — это время планирования и постановки перспективных целей. Поэтому центр «Мой бизнес» начинает первые обучающие программы уже с 10 января как в онлайн-формате, так и в офлайн. В декабре мы провели небольшой опрос среди подписчиков телеграм-канала центра и определили приоритетные направления обучения. Ими стали: финансовое управление, отработка навыков в переговорах, «упаковка» себя как эксперта, развитие бизнеса в цифровой среде, и, конечно, мы не забываем про новичков в бизнесе, которые могут планировать свой бизнес и его развитие, опираясь на опыт предпринимателей со стажем, — отметила директор хабаровского центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Так, на тренинге «Управленческие поединки: мастер переговоров» участники «прокачают» умение решать конфликтные, управленческие и переговорные ситуации. В сфере продвижения участники вебинара «Упаковка экспертов и смыслов с нуля» научатся «упаковывать» и продвигать личный бренд в медиапространстве, а на вебинаре «Как разработать эффективный сайт» выяснят, какой сайт нужен конкретному бизнесу, а также создадут пошаговый план по выстраиванию системы привлечения клиентов через интернет.

Для новичков в бизнесе практикующие эксперты проведут тренинги «Бизнес — это просто или Просто — это бизнес», «Ошибки начинающего предпринимателя», где на реальных примерах разберут распространённые ошибки начинающих предпринимателей и дадут рекомендации, опираясь на личный бизнес-опыт.

Записаться на любой из тренингов можно на сайте Центра. Также получить подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.