Внимательность на дорогах, особенно в зимний период, крайне важна. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать меры безопасности и уступать дорогу спецтранспорту, если видите спешащие на вызов пожарные машины. Это же правило относится и к пешеходам. Ведь от скорости прибытия на место вызова огнеборцев напрямую зависят жизни и здоровье людей, а также сохранность имущества.

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, «водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения».

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:

при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники;

запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства;

приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться с проблемой загруженности автотранспортом дворов жилых домов и офисных помещений. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Поэтому важно помнить: выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники. В крайнем случае, оставляйте на машине номера телефонов, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с хозяином.

Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия люди оставались без помощи. Ведь помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит к вам.