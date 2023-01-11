Военнослужащие, прибывшие в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Хабаровском крае, для прохождения военной службы по призыву, выполнили первые упражнения стрельб на полигоне «Князе-Волконский».
На войсковом стрельбище военнослужащие по призыву ознакомились с требованиями безопасности по выполнению упражнения учебных стрельб (УУС) из АК-74М.
Руководители занятия довели до военнослужащих тему, цели и порядок выполнения упражнения, указали на местности исходное положение, рубежи открытия и прекращения огня, а также основные и опасные направления стрельбы.
В ходе выполнения упражнения военнослужащие с места на расстоянии до 300 метров поразили появляющиеся цели.
Эта запись была опубликована 11.01.2023в 11:36. В рубриках: Армия.
- Новый учебный год стартовал в войсках Восточного военного округа
- Единовременную выплату в 150 тысяч рублей мобилизованные и добровольцы получат в ноябре
- Михаил Дегтярев и полпред ДФО Юрий Трутнев встретились с мобилизованными гражданами
- В Хабаровском крае мобилизованные военнослужащие провели боевые стрельбы из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»
- Мобилизованные военнослужащие на полигоне «Князе-Волконский» осваивают стрельбу