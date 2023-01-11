Военнослужащие, прибывшие в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Хабаровском крае, для прохождения военной службы по призыву, выполнили первые упражнения стрельб на полигоне «Князе-Волконский».

На войсковом стрельбище военнослужащие по призыву ознакомились с требованиями безопасности по выполнению упражнения учебных стрельб (УУС) из АК-74М.

Руководители занятия довели до военнослужащих тему, цели и порядок выполнения упражнения, указали на местности исходное положение, рубежи открытия и прекращения огня, а также основные и опасные направления стрельбы.

В ходе выполнения упражнения военнослужащие с места на расстоянии до 300 метров поразили появляющиеся цели.