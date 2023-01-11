С декабря в Хабаровском крае началась профилактическая операция «Елочка». Лесные инспекторы совместно с полицейскими патрулировали тайгу, чтобы пресечь вырубку браконьерами хвойных деревьев. Накануне праздников количество таких рубок обычно резко возрастает. Одновременно с ноября велась операция «Лес», во время которой также пресекалась деятельность «черных» лесорубов, но уже в глобальном масштабе. Накануне министерство лесного хозяйства и лесопереработки края подвело итоги обеих кампаний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Во время операции «Лес» прошло 234 патрульных мероприятия, в том числе 81 мероприятие совместно с органами УМВД. На дорогах было проверено 618 лесовозов, в 15 случаях выявлены нарушения. Было пресечено 30 фактов незаконных рубок, в том числе 14 фактов незаконной заготовки «новогодних елей». Объем уничтоженных деревьев хвойных пород составил более 69 кубометров. Сумма причиненного ущерба — 2,2 млн рублей. 240 хвойных деревьев было изъято, — сообщил и.о. начальника отдела федерального государственного лесного контроля и лесной охраны Максим Таранов.

А в рамках операции «Елочка», которая началась позднее, было проведено 203 профилактических рейда, во время которых также были выявлены случаи незаконной заготовки «новогодних» елок. Общий же объем обнаруженной незаконно вырубленной древесины по итогам двух кампаний превысил 306 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 6,7 млн рублей.

Сейчас обе операции завершены. Специалисты лесной охраны напоминают, что рубить лес можно только в заранее установленных местах, получив государственное разрешение. За нарушение правил действует административная и уголовная ответственность. Так, если нанесенный лесам ущерб не превышает 5 тысяч рублей, то предусмотрен административный штраф: на граждан — до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. В случае, если причиненный лесному фонду ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушители понесут уже уголовную ответственность.

Всего в 2022 году по фактам незаконных рубок леса в Хабаровском крае было возбуждено 15 уголовных дел на общую сумму ущерба. В казну перечислено штрафов на 976 тысяч рублей. Еще по 44 фактам нарушений правоохранительные органы ведут расследование.