С 2023 года краевые сельхозтоваропроизводители могут привлекать студентов аграрных специальностей для прохождения практики с использованием господдержки. Оплата труда и проживание учащихся будут возмещены из федерального бюджета: до 90% затрат – на студентов образовательных организаций Минсельхоза России и до 30% — на тех, кто получает образование в иных федеральных вузах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Обеспечение отрасли специалистами – часть госпрограммы Хабаровского края «Комплексное развитие сельских территорий».

Кузница кадров среднего звена — Хорский агропромышленный техникум. Здесь готовят техников-механиков, технологов пищевой сферы, зоотехников. Студенты ежегодно проходят практику в сельхозорганизациях.

Также на уровне краевого правительства заключены соглашения о сотрудничестве с Дальневосточным аграрным университетом в Благовещенске и с Арктическим государственным агротехнологическим университетом в Якутске. Среди востребованных направлений — агрономия, землеустройство, ветеринария и другие. По ним заключаются договоры целевого обучения с последующим трудоустройством выпускников.

— Кадровый потенциал, система управления и технологический уровень — центральные факторы модернизации АПК. Поэтому подготовка специалистов для отрасли — одна из стратегических задач, которые перед нами ставит руководство страны и края, — отметил глава регионального минсельхоза Павел Сторожук.

Также регулярно проходят очные и онлайн-встречи с учащимися 8 – 11 классов. Так, в 2022 году сотрудники министерства совместно с представителями профильных вузов ДФО посетили девять школ Хабаровского района.