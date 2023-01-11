Губернатор края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. На повестке – ключевые итоги 2022 года: развитие экономики, исполнение бюджета, реализация национальных и инвестиционных проектов, ход строительства жилья и социальных объектов на территории муниципалитета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– В целом, прошлый год для города был успешным. Сейчас мы заканчиваем работу над мастер-планом вместе с госкорпорацией «ВЭБ.РФ», ведущими специалистами градостроительной отрасли и мэрией. В Хабаровске складывается крепкая управленческая команда. Это важно, потому что сразу отражается на экономике, деловой активности и настроениях людей, – отметил Михаил Дегтярев.

В 2022 году в региональном центре сохранилась положительная динамика в обороте крупных и средних организаций, объеме инвестиций в основной капитал. Доходы бюджета составили 19,5 млрд рублей, что почти на 6% превышает прошлогодний объем. При этом более 60% всех расходов было направлено на социальную сферу.

В городе активизировалось строительство нового и расселение аварийного жилфонда, в том числе на проспекте 60-летия Октября, инициированное главой региона. Здесь было расселено 75 квартир площадью 3,5 тысяч кв. метров, в комфортные условия переехали 196 граждан.

При содействии краевого правительства Хабаровск активно участвует в реализации национальных проектов: «Образование», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология». Общий бюджет мероприятий – около 1,6 млрд рублей. На эти средства выполнено благоустройство пяти общественных территорий, введен в эксплуатацию магистральный водопровод, отремонтировано около 35 км автодорог, а 160 горожан успешно переселены из ветхого, аварийного жилья.

По федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» и за счет средств местной казны благоустроены 119 дворовых территорий, объединяющие 243 многоквартирных дома. Свое развитие получило территориальное общественное самоуправление. В городе уже создано почти 240 ТОСов. За минувший год на реализацию с учетом вклада самих граждан направлено более 39 млн рублей.

Сергей Кравчук рассказал, что в наступившем 2023 году планируется сдать сразу несколько социально значимых объектов: две школы на 1100 мест каждая – в микрорайоне «Строитель» и по ул. Демьяна Бедного, два детсада – по ул. Запарина и по ул. Шатова. Кроме этого, будет завершена реконструкция легендарной Тургеневской лестницы, расселено из аварийного жилфонда около 900 хабаровчан, отремонтировано более 40 участков дорог общей протяженностью не менее 30 км, благоустроено еще пять общественных территорий. Продолжится строительство Хабаровской ТЭЦ-4 и тепломагистрали ТМ-35 в микрорайоне «Ореховая сопка».

Многие из этих проектов реализуются в рамках государственно-частного партнерства и прежде всего за счет концессионных соглашений. Еще ряд концессий готовится к заключению – на возведение детского сада в микрорайоне «Волочаевский городок» и спорткомплекса с 50-метровым бассейном на территории стадиона «Энергетик».

Такие преобразования приводят к еще более серьезным результатам, главный из них – увеличение численности населения регионального центра.

– Исторически и фактически Хабаровск не только столица края, но и Дальнего Востока. Без преувеличения это бриллиант всего макрорегиона и поэтому он должен блистать по всем направлениям развития. Крупнейшие проекты федерального уровня, которые инициированы региональным правительством, находятся здесь: Дальневосточный художественный музей, межвузовский кампус, одна из самых протяженных набережных в стране, Центр экстремальных видов спорта и Центр уличного баскетбола. А в этом году нас ждет еще одно знаменательное событие – 165-летие города. Празднование должно пройти на достойной уровне, – подчеркнул Михаил Дегтярев.