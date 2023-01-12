Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в Хабаровске руководитель организации, проводившей научные исследования, предложил пяти своим знакомым вступить в состав организованной группы под своим руководством и совершать хищения бюджетных денежных средств при получении субсидии в рамках программы Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Так, с 2019 по 2022 год участники организованной группы приискали 84 человека для их фиктивного трудоустройства на два предприятия, оформили необходимые документы, после чего их и отчетные данные предоставили в Правительство Хабаровского края для получения денежных средств в виде субсидии. В результате ими похищены бюджетные денежные средства на сумму 84 млн рублей. При этом, часть денежных в общей сумме свыше 20 млн. рублей были легализованы обвиняемым совместно с его знакомой с использованием деятельности подконтрольных организаций.

В ходе расследования уголовного дела при активном участии сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по городу Хабаровску и УФСБ России по Хабаровскому краю проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя на принадлежащие обвиняемому и организации счета судом наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.