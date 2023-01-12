Сегодня губернатор Михаил Дегтярев проинспектировал единственную на Дальнем Востоке площадку по производству легкого тактического автовездехода высокой проходимости (багги), расположенную в региональном центре.

Обновление парка грузовых автомобилей и спецтехники в различных секторах экономики Хабаровского края – глобальная задача, с решением которой помогает справиться в том числе одно из местных предприятий. Более 10 лет компания успешно осуществляет выпуск и сервисное обслуживание грузовой техники, а сейчас осваивает производство высокопроходимых вездеходов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сегодня наша главная цель – снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому именно здесь, на Дальнем Востоке, создается новый продукт для наших военных. Взялась за эту работу хабаровская компания. Всего за полтора месяца инженеры собрали первую партию опытных образцов. В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах Восточного военного округа, после чего примем решение об усовершенствовании конструкции и организации серийного производства, — рассказал Михаил Дегтярев.

Скорость такого автомобиля по бездорожью превышает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, мощность – 150 лошадиных сил, экипаж – 2 человека. При выходе полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. В дальнейшем модельный ряд будет лишь полоняться образцами под запросы заказчика.

Заявленные объемы позволят обеспечить маневренным и неприхотливым видом транспорта также целый ряд ведомств: лесоохрану, охотнадзор, комитет рыбного хозяйства, спасательные службы. Со своей стороны, региональное правительство продолжит оказывать предприятию всестороннюю поддержку в развитии: недавно компания стала резидентом ТОР «Хабаровск».

Губернатор выразил уверенность, что местные багги станут настоящим брендом, предложив жителям края выбрать ему название.

— Номинируем три варианта – Ерофей, Амур и Тигренок. Запустим голосование на интернет-площадке «Голос27»: именно люди решат, какое имя будут носить наши вездеходы, — подчеркнул глава региона.

В завершении Михаил Дегтярев пообщался с коллективом компании и поблагодарил их за профессионализм и слаженность в работе при запуске таких серьезных проектов, как производство легкого тактического автовездехода.