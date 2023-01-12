В Хабаровском крае продолжается работа по развитию комплексной жилой застройки, сообщили в минстрое региона. Так, в Хабаровске определены перспективные земельные участки — «Ореховая сопка», 6-7 микрорайон, улица Локомотивная («Аэродром ДОСААФ»), переулок Брянский, улица Связная, на которых есть возможность построить до 3,4 миллиона квадратных метров жилья.

— Такие объемы предполагаемого строительства дают право нашему краю участвовать в конкурсе на получение федеральной субсидии, которую мы планируем направить на возведение объектов инфраструктуры, — прокомментировал министр строительства края Олег Сутурин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В микрорайоне «Ореховая сопка» 4 из 6 застройщиков уже реализуют свои проекты (ООО «Академинвест», ООО «СЗ «ФЖС», ООО «СЗ «Перспектива», ООО «СЗ-УИП»). В микрорайоне «Ореховая сопка» удалось за счет нового механизма «инфраструктурный бюджетный кредит» привлечь около 5 млрд рублей федеральной субсидии на строительство объектов инфраструктуры: тепломагистраль №35, автомобильной дороги по ул. Героев Пассаров, детского сада по ул. Шатова на 320 мест.

Кроме того, к строительству инфраструктурных объектов край может привлекать федеральные средства по программе «Стимул». Регион уже имеет опыт участия в этой программе: заявка подавалась на получение софинансирования строительства детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный Хабаровска. При этом при распределении финансирования федеральный центр учитывает темпы жилищного строительства к регионе. В июле этого года региональный минстрой планирует подать заявку на получение финансирования для развития транспортной инфраструктуры 6 и 7 микрорайона, а также площадки в районе переулка Брянский.

— В 2020-2022 годах в микрорайоне «Строитель» в Прибрежном районе Хабаровска были введен в эксплуатацию жилые дома по ул. Павла Морозова В этом году запланирован ввод ЖК «Riverday new» и дома № 23 компании «Реал Строй». То есть мы видим, что застройка в районе Прибрежном ведется активно, поэтому строительство поликлиники здесь был жизненно необходим, — добавил Олег Сутурин.

Напомним, что ввод в эксплуатацию детской поликлиника № 17 в Прибрежном микрорайоне состоялся в конце 2022 года. Учреждение здравоохранения оснащено современным медицинским оборудованием, в частности, техникой для офтальмологии, аудио-смарт аппараты, УЗИ для исследования носовых пазух и др. Все это позволит открыть ряд новых направлений в лечении пациентов. Например, здесь появятся отделения аллергологии, кардиологии, медицинской реабилитации и иммунологии. Принять первых пациентов новая поликлиника сможет уже в марте этого года. В день ее смогут посещать около 400 человек.