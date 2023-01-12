В Хабаровском крае началась подготовка к Крещенским купаниям, которые традиционно пройдут 19 января. В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступила предварительная информация о том, что 15 таких мест будут оборудованы в 10 районах. Каждую точку спасатели тщательно проверят на соответствие требованиям безопасности. Ещё в двух районах иордани будут использоваться только для набора воды. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю во всех местах, где люди будут выходить на лед, проверят его прочность. Также специалисты подготовили рекомендации по возможному нахождению одновременно на ледовом поле людей и техники. Непосредственно в праздник у крещенских купелей будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, пожарных, спасателей, бригад скорой помощи и полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Специалисты напомнили, что по правилам спуск к воде должен быть оборудован поручнями и сходнями с противоскользящим покрытием. Внутри куплей обычно закрепляют страхующие сетки. Возле прорубей обязательно установят палатки для переодевания и обогрева.

— Желающим окунуться в Крещение нужно заранее готовиться и закаливать организм. Перед купанием важно разогреть тело, сделав разминку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Передвигаться надо медленно и внимательно. Рекомендуется находиться в проруби не более 1 минуты. После окунания необходимо растереться полотенцем и надеть сухую одежду. Согреться и не заболеть помогут горячий чай, кофе или травяной настой, — напомнили правила в ГУ МЧС.

Полный список оборудованных купелей появится чуть позже, когда муниципалитеты окончательно определятся со всеми адресами. Но, как уже сообщила администрация Хабаровска, в краевой столице согласованы три места для купаний: на берегу реки Уссури в районе магазина «Раймаг» (ул. Минусинская, Красная речка), у строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Покуса, посёлок Горького) и на пруду парка «Северный». Открыты они будут с 10.00 до 17.30. А в Комсомольске-на-Амуре купания пройдут в набережной в районе Речного вокзала.

Спасатели также обращают внимание, что окунаться с прорубь в стихийных местах, где не организован контроль, запрещено. В случае любых происшествий рекомендуется незамедлительно звонить по телефонам «101» или «112».