С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 248,3 тыс. неработающих пенсионеров Хабаровского края и 28,8 тыс. неработающих пенсионеров ЕАО, чьи выплаты в среднем увеличились на тысячу рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости в Хабаровском крае вырос до 25 600 рублей, в ЕАО – до 21 700 рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это произошло через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повысилось с 118,10 рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты – с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля.

Напомним, что в минувшем году страховые пенсии неработающих пенсионеров Хабаровского края и ЕАО были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале 2022 года доиндексированы по поручению президента до 8,6%. В результате двух повышений страховая пенсия по старости в Хабаровском крае в среднем увеличилась на 1 840 рублей в месяц и составила 22 342 рубля. Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров ЕАО в результате двух повышений увеличилась в среднем на 1 500 рублей в месяц, ее средний размер составил 18 853 рубля.

В июне 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%. Средний размер выплат по старости в Хабаровском крае увеличился на 2 220 рублей до 24 400. рублей, в ЕАО – на 1 855 рублей до 20 600 рублей в месяц.