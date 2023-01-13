Краевой сельскохозяйственный фонд подвёл итоги деятельности в минувшем году.

Среди важнейших достижений — содействие в установке модульного сырного завода мощностью переработки до тонны молока в день на базе действующего кооператива в селе Корсаково-1. На условиях софинансирования было закуплено оборудование на 10 млн рублей. Первая продукция из цехов должна появиться на прилавках края уже в мае 2023-го.

Также рекордным год оказался для краевой ярмарки выходного дня, организатором которой является КСФ. За сезон продано около 190 тонн овощей, зелени, мёда, ягод, мясных и рыбных деликатесов на 24 млн рублей.

Купить местную продукцию теперь можно не только летом: «фермерские островки», открывшиеся в гипермаркетах Хабаровска, объединили 26 дальневосточных производителей.

Помимо этого запущен проект «Выбирай своё»: благодаря ему покупатель может отличить товары местных предприятий от привезенных из других регионов. Начинание поддержали уже 11 организаций.

— Наша цель — развитие бизнеса на селе, а как результат — свежие местные продукты на прилавках и столах. Это – важная часть продовольственной безопасности – задачи, которую нам ставит руководство страны и края, — отметил генеральный директор АНО «КСФ» Дмитрий Чурилин.

За 2022 год проведено более 500 консультаций по расширению хозяйств, уходу за скотом, получению господдержки и участию в ярмарке. 15 КФХ и кооперативов стали получателями грантов.

В планах на 2023-й — расширение сети «фермерских островков», продвижение проекта «Выбирай своё» и увеличение торговых мест на ярмарке выходного дня.

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд » создан в 2015 году с целью содействия фермерам в сбыте готовой сельхозпродукции, консалтинга, обучения и инжиниринга, а также помощи в покупке сельхозтехники и оборудования.