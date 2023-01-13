На объектах ООО «Диалог» начались работы по достройке трех домов. Подрядные организации, определенные в ходе конкурсных процедур, завершают подготовительные работы: завозят стройматериалы, технику, устанавливают вагончики, а также налажено электроснабжение объектов. Минстрой ведет еженедельный мониторинг проводимых работ, сдать дома планируется до конца 2023 года.

Подготовительными работами для начала строительства двух домов ООО «Диалог», расположенных по улице Салтыкова-Щедрина, занимается ООО «ДВ Строй», с которым был заключен контракт на 2,7 млрд рублей.

Комплекс работ по достройке бизнес-центра с группой жилых домов по ул. Кавказской ООО «Диалог» готовится выполнить сочинская компания ООО «Звезда». Эта компания также была признана победителем открытого конкурса. Сумма контракта составляет 702 млн рублей. Напомним, открытые конкурсы на поиск подрядчиков для завершения строительства объектов ООО «Диалог» состоялись в ноябре 2023 года.

Ход работ на объектах ООО «Диалог» сегодня проинспектировал зампред Правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров. Он сообщил, что подрядчики зашли на объекты еще в декабре, они ведут работы в соответствии с проектной документацией, которая была подготовлена после обследования долгостроев ООО «Диалог».

— Проектная документация прошла госэкспертизу, это позволило нам приступить к организации открытых конкурсов на определение подрядных организаций, которые сегодня достраивают объекты ООО «Диалог», — рассказал Керим Сунгуров. — Несмотря на то, что основной объем работ на объектах выполнен: установлен фундамент, возведены коробки домов, работы по достройке этих объектов много, но при их правильной организации все можно завершить вовремя.

Он уточнил, что на объекте по Салтыкова-Щедрина необходимо обустроить все необходимые коммуникации для теплоснабжения и электрификации, а на объекте по ул. Кавказской — осуществить фасадные работы, разобрать некоторые железобетонные конструкции. Завершить достройку трех домов планируется до конца 2023 года.

Строительство объектов в районе улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской началось еще в 2014 году. В пострадавших числится 901 дольщик. Вопрос сдвинулся с мертвой точки благодаря личному участию губернатора Михаила Дегтярева. Он поднял тему долгостроев в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. В итоге были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра. Например, завершение строительства объектов ООО «Диалог» стало возможным как за счет средств краевого бюджета, так и за счет средств ППК «Фонд развития территорий».