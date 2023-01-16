Отделение Соцфонда России по Хабаровскому краю и ЕАО в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам, после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Отделение Соцфонда перечислит выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.