ВТБ выдал на Дальнем Востоке первую семейную ипотеки по обновленным условиям госпрограммы. Семья из Хабаровска оформила кредит на приобретение новой квартиры. Банк начал прием заявок на модернизированную семейную ипотеку в конце декабря 2022 года.

Согласно обновленным условиям семейной ипотеки получить кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, и семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида. Для этой категории заемщиков ВТБ предлагает скидку к базовой ставке по программе в размере 0,3 процентных пункта за применение сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации.

«Обновленная программа расширила круг потенциальных участников, включив в негосемьи с одним ребенком и социально незащищенными детьми. Теперь они могут на льготных условия приобрести новое жилье, а минимальный ежемесячный платеж позволит снизить нагрузкуна семейный бюджет», — прокомментировал заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае Алексей Близнюков.

Также в конце 2022 года ВТБ начал прием заявок по новым условиям «Ипотеки с господдержкой-2020». Максимальная сумма кредита по обеим льготным программам составляет 12 млн рублей при приобретении первичной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в остальных регионах РФ. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей. Минимальный первый взнос составляет 15% от стоимости объекта, а максимально возможный срок кредитования – 30 лет.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». После авторизации на нем заемщик получит предварительное решение банка и сможет заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить ипотеку в любом удобном формате – в офисе ВТБ, у застройщика или полностью дистанционно.