Более 100 млн рублей получат детские школы искусств (ДШИ) Хабаровского края в 2023 году. Благодаря нацпроекту «Культура» в этом году отремонтируют пять детских школ искусств в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах. Финансирование превысит 96 млн рублей.

Так, в первом полугодии 2023-го в Чегдомыне и Новом Ургале будут завершены ремонт кровли и систем отопления, устройство фасадов, работы по электроснабжению и другие. До конца года капремонт пройдёт в Булаве и Краснореченском.

Ещё 16 млн рублей из федерального и краевого бюджетов пойдут на оснащение школ искусств Бикинского, Ванинского, Вяземского и Николаевского районов.

В них появятся не только необходимые инструменты, но и компьютерная техника, интерактивные доски, мольберты и прочее современное оборудование, а также учебные пособия и музыкальная литература.

— Мы создаём все условия, чтобы ребята в районах получали качественное дополнительное образование в области культуры и искусств. Благодаря поддержке Михаила Дегтярева и федеральных проектов появляются новые возможности для выявления юных талантов и их последующего роста, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Напомним, в 2021 году более 21 млн рублей из федерального и краевого бюджетов позволили приобрести инструменты и оборудование для школ Верхнебуреинского, Хабаровского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов по нацпроекту «Культура».

Тогда же в 2021 году ДШИ Вяземского, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Чегдомына по совместной программе Минкультуры и Минпромторга России получили наборы барабанов и ксилофонов.

А в 2022 году была отремонтирована детская школа искусств Амурске и начаты работы по ремонту в Верхнебуреинском районе на средства краевого и федерального бюджетов свыше 123 млн рублей.