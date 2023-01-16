Краевой фонд поддержки малого предпринимательства помог открыть бизнес хабаровчанке Оксане Фоминовой. На средства, предоставленные предпринимателю на льготных условиях, была приобретена мебель, оборудование и оплачена аренда. Новый детский центр заработал в Хабаровске в январе этого года. Сейчас формируются группы, а мастер-классы идут пока только по выходным. В учениках уже числится 8 детей, желающих заниматься рисованием и танцами.

Идея открыть центр детского творчества появилась неслучайно. Оксана и ее подруга-единомышленница Анастасия – мамы, которые на личном опыте убедились, что хорошо организованный досуг дошколят и школьников в возрасте от 5 до 12 лет представляет немалую проблему не только для них, но для многих семей.

— Год назад идея начала обретать конкретные черты. Стали работать над бизнес-планом: изучать рынок, оценивать спрос, разрабатывать стратегию. В конце концов остановились на размещении в районе, который сами хорошо знаем и где нас знают другие, с перспективой роста – район массовой застройки. Тогда же в центре «Мой бизнес» узнали о том, что в крае есть фонд, работающий с малым бизнесом. В ноябре пришли туда, и так повезло, что попали в льготную акцию: заем в 500 тысяч рублей получили под ставку 3%, — рассказала Оксана Фоминова.

На полученные средства были приобретены частично мебель и оборудование для будущего центра, оплачена аренда за 5 месяцев.

— Детские центры – дорогостоящие предприятия. Заем — это половина тех средств, которые нам потребовались для старта. А затем, когда центр заработает в полную силу, в планах разнопрофильные направления: помимо танцев и рисования дети будут постигать азы театрального искусства, изучать иностранные языки, появятся группы продленного и неполного дня. Если бизнес хорошо пойдет, к сентябрю этого года сможем выполнить около 80 % намеченного, — поделилась планами предпринимательница.

В настоящее время в краевом фонде поддержки малого предпринимательства начинающему бизнесу в рамках программы «Старт» предлагают микрозаймы на льготных условиях. Максимальный размер займа составляет 2 млн рублей, максимальный срок — 36 месяцев. Ставка в зависимости от вида и места нахождения деятельности варьируется от 3,75% до 10% годовых.

— В 2022 году начинающим предпринимателям было выдано 56 микрозаймов на общую сумму 58 млн рублей. В 2021 году запросы бизнеса были ниже: общая сумма выданных займов составила 53,8 млн рублей, — рассказали в фонде.

Также в фонде предлагаются льготные ставки по займам для предпринимателей, занятых в приоритетных направлениях развития МСП. К ним относятся: женское предпринимательство, молодежное предпринимательство, сфера туризма, экологии, спорта, производственная деятельность (по основному виду ОКВЭД разделы А и С), участие в сельскохозяйственном производственном или потребительском кооперативе, экспортной деятельности, деятельность МСП в качестве резидента ТОР, индустриального, агропромышленного парков, технопарка, бизнес-инкубатора и др.