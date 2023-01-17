Сотрудниками ФСБ России задержан 36-летний житель краевого центра, причастный к организации межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размере.

Злоумышленник с целью последующего незаконного сбыта на личном автомобиле перевез особо крупную партию наркотических средств из другого региона в г. Хабаровск, где и был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. В ходе проведения оперативных мероприятий в его транспортном средстве обнаружено наркотическое средство – мефедрон, массой 3 кг, стоимостью по ценам т.н. «чёрного рынка» около 12 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

Санкция за совершение данного преступления с учетом его квалификации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Расследование продолжается.