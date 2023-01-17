К Военной присяге были приведены свыше 700 новобранцев соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Они были призваны в ряды Вооруженных Сил в рамках осеннего призыва 2022 года.

Торжественное мероприятие принятия Военной присяги молодым пополнением войск ВВО началось с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. После чего военнослужащие взяли на себя обязательство достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.

С принятием присяги новобранцев поздравили командиры воинских частей и соединений. Также, представители командования подразделений рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути их соединений и воинских частей.

Стоить отметить, что новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.