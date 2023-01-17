В Хабаровском гидрометцентре уточнили прогноз погоды на предстоящие две недели. Как сообщили синоптики, аномальные морозы в регионе, пришедшие на прошлых выходных, продержатся до 25 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы. В южных районах края ожидается до -34.

Минимальную температуру ждут на севере региона, где ночью в горах может быть до -52 градусов. В обычной местности столбики термометров опустятся до -44. Днем пока не прогнозируют ниже -30, но и эта цифры может привести к различным ЧП.

— При похолодании необходимо принять меры личной безопасности. Одеваться нужно по погоде, тепло, при этом сократить время пребывания на улице. Лучше отложить длительные поездки за пределы поселений, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку. Обязательно следить за реакцией организма, не допуская переохлаждения или обморожения. Родителям мы советуем контролировать своих детей. При возникновении проблем рекомендуем звонить на номер «112», — отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

Накануне тему похолодания на аппаратном совещании правительства обсудил и губернатор края Михаил Дегтярев. Он поручил усилить контроль за работой объектов энергетики как «большой», так и коммунальной, предприятий транспорта, привести в готовность ремонтные бригады на случаи аварий. Оперативные службы уже перешли в режим повышенной готовности. Особое внимание глава региона попросил обратить на проведение празднования Крещения Господня. Оно пройдет 19 января под пристальным наблюдением спасателей.