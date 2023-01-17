Система отопления в Хабаровском крае работает в стабильном режиме. В связи с понижением температуры наружного воздуха на ТЭЦ края увеличили температурный режим теплоносителя. Однако, как отметили в региональном минэнерго, ТЭЦ края продолжают работают в штатном режиме, потребности населения и объектов экономики края в тепловой и электрической энергии обеспечены в полном объеме.

Для безаварийного прохождения отопительного периода в 2022 году на ТЭЦ края выполнен капитальный ремонт 18 единиц основного энергетического оборудования, заменено 14,6 км магистральных теплотрасс, восстановлена разрушенная тепловая изоляция на магистральных трубопроводах протяженностью 9,5 км.

— Для обеспечения устойчивой работы предприятий топливно-энергетического комплекса края усилены аварийно-ремонтные бригады. На складах ТЭЦ края создан необходимый запас угля. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на предприятиях энергетического комплекса края создан необходимый аварийный запас материалов на сумму 435,6 млн рублей, организовано взаимодействие с представителями подрядных ремонтных предприятий на предмет готовности к оперативному привлечению их персонала и техники, — добавили в минэнерго края.

Напомним, что аномальные морозы, пришедшие на прошлых выходных, продержатся до 25 января. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы. В южных районах края ожидается до -34. Минимальную температуру ждут на севере региона, где ночью в горах может быть до -52 градусов. По поручению губернатора Михаила Дегтярева, в регионе усилили контроль за работой объектов энергетики.