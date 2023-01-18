Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

По версии следствия, руководитель лесообрабатывающего предприятия на территории Ванинского района распорядился доходами и имуществом фирмы, направив денежные средства на расчеты с контрагентами, допустив при этом в 2020 году невыплату заработной платы и иных предусмотренных законом выплат перед 62 работниками. Сумма задолженности составила свыше 17,8 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела при участии сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по городу Хабаровску собрана доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. На расчетные счета обвиняемого по ходатайству следствия наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.