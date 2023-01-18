В 2023 году минстрой Хабаровского края продолжит наращивать потенциал строительства жилых площадей с тем, чтобы к 2025 году выйти на показатель ввода в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья. В этом году перед региональным стройкомплексом стоит задача сдать не менее 400 тыс. кв. м жилья. В 2022 году этот показатель составил 374,1 кв. м жилья.

Зампред Правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров уточнил, что в настоящее время в стройке находится порядка 984 тысяч квадратных метров жилья.

— Ввод жилья – один из основных показателей работы строительного комплекса. Ежегодно мы наращиваем эти объемы. В 2022 году перед нами была поставлена задача — ввести в эксплуатацию 314 тыс. кв. м жилых площадей. Но мы перевыполнили этот показатель и сдали 374,1 тыс. кв. м, — сказал он.

Для достижения поставленной Губернатором Хабаровского края задачи по вводу в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья в год к 2025 году минстрой региона активно развивает комплексную жилую застройку.

Уже определены перспективные земельные участки в Хабаровске – это «Ореховая сопка», 6-7 микрорайон, улица Локомотивная («Аэродром ДОСААФ»), переулок Брянский, улица Связная. Там можно будет построить до 3,4 млн кв. м жилья.

— Мы говорили о необходимости комплексного жилищного строительства, сейчас застройщики перешли к активной фазе возведения в границах микрорайона «Ореховая сопка» жилых комплексов «Город 4212», «Вершины», «Березки». Получены первые разрешения на строительство в 6-м и 7-м микрорайонах по улице Воронежской. Разрабатывается проектная документация на строительство домов по переулку Брянскому. Все это стало возможно благодаря активной работе краевого правительства по привлечению финансирования для строительства необходимой инфраструктуры, — рассказал зампред правительства региона.

В рамках реализации пилотного проекта «Дальневосточный квартал» по улице Локомотивной продолжается работа по снятию обременения с земельного участка ДОСААФ, включению его в границы ТОР «Хабаровск» и привлечению финансирования из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры в объеме 5,6 млрд руб.

— Для развития индивидуального жилищного строительства в 2023 году планируем перейти к масштабированию флагманского проекта «Дом дальневосточника» с участием АО «ДОМ.РФ» по принципу «одного окна». Это позволит жителям края самостоятельно выбрать на сайте строим.дом.рф земельный участок, типовой проект дома с различными конструктивными решениями и воспользоваться финансовыми продуктами кредитных учреждений со сниженной на 4 процентных пункта ипотечной ставкой. Для этого привлекаются средства краевого бюджета, — рассказал Керим Сунгуров.

Все эти меры направлены на реализацию на территории Хабаровского края регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».