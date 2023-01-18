Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, завтра, 19 января, во время празднования Крещения Господня в Хабаровском крае обряд омовения можно будет совершить в 24 купелях. Именно столько мест подготовят местные власти совместно со спасателями. Они будут организованы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ещё 13 муниципальных районах. Все площадки на водоемах уже взяли под контроль.

— Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю заблаговременно проверили места выхода людей на водоемы, отсмотрели на прочность лед, убедились в отсутствии трещин и майн. Местным властям были даны рекомендации по максимально возможному нахождению одновременно на ледовом поле людей и обслуживающей техники. В местах купелей заранее организовано дежурство пожарных, спасателей, сотрудников ГИМС, бригад скорой помощи и полиции, — сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что для спуска к воде будут оборудованы поручни и сходни с противоскользящим покрытием. Внутри купелей закрепят страхующие сетки. Возле прорубей будут находиться палатки для переодевания и обогрева.

— К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, в порядке очереди. Готовиться к обряду нужно заранее, желательно закаливать организм. Перед купанием важно разогреть тело, сделав разминку. Передвигаться надо медленно и со вниманием. В саму прорубь нужно окунаться быстро – в течение 1 минуты. После этого надо проследовать в палатку, переодеться в сухую одежду и выпить горячего чаю. При этом медики просят воздержаться от купаний людей с гипертонией, сердечной недостаточностью, признаками ОРВИ и другими заболеваниями, — напомнили правила в ГУ МЧС.