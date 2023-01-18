Сегодня губернатор Михаил Дегтярев подписал трехстороннее соглашение между региональным правительством, Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов и Союзом работодателей Хабаровского края на 2023-2025 годы.

В ходе официальной встречи с председателем обоих объединений – Галиной Кононенко и Сергеем Смоленцевым – глава региона отметил, что сегодня в субъекте выстроен конструктивный диалог между правительством, профсоюзами и работодателями.

— Его ключевая цель – стабильное развитие нашего региона. Соглашение на 2023-2025 годы отражает новые задачи, стоящие перед нами. Совместно мы будем воплощать в жизнь флагманские инициативы, направленные на повышение качества жизни, улучшение условий работы и отдыха граждан. В фокусе нашего внимания – поддержка работников с семьями, в том числе многодетных матерей и отцам, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В числе нововведений соглашения – развитие волонтерства и наставничества в организациях для молодых специалистов: молодежь должна видеть перспективу не только получения качественного образования, но и дальнейшего трудоустройства.

— Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин: «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства». Достичь поставленной цели можно только общими усилиями бизнеса, профсоюзов и власти, — продолжил глава региона.

Сегодня трудовые отношения – важная часть жизни каждого человека. Поэтому трехстороннее партнерство направлено на создание в крае новых рабочих мест, повышение безопасности труда, рост производительности и заработной платы.

Так, с 1 января увеличен МРОТ до 16 242 рубля. Повышен и краевой прожиточный минимум, который для трудоспособного населения составляет 20 895 рублей. А для реального повышения зарплаты в бюджетном секторе с 1 октября 2022 года правительством Хабаровского края фонд оплаты труда увеличен на 4 %. При этом согласно положения документа индексация заработной платы должна производиться и во внебюджетном секторе. Этот порядок обязан быть прописан в коллективном договоре.

Далее губернатор выразил слова благодарности Союзу работодателей Хабаровского края и Хабаровскому краевому объединению организаций профсоюзов за конструктивный диалог и активную работу на благо региона.

— Уверен, вместе мы сделаем его точкой притяжения и местом комфортного проживания людей, — подытожил Михаил Дегтярев.