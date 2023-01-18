В Хабаровске сдан в эксплуатацию еще один долгострой застройщика ООО «Свой Дом». В течение двух последних лет краевой минстрой совместно с представителями надзорного органа, комитета госстройнадзора, администрации Хабаровска ежемесячно инспектирования ход строительства, оперативно решая проблемные вопросы, касающиеся его завершения.

Как рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя, строительство жилого дома № 7 по ул. Тихоокеанская в Краснофлотском районе, который возводила компания ООО «Свой Дом» началось еще в 2014 году, но при этом не были готовы разрешительные документы. Поэтому возведенный дом был отнесен к категории самовольной постройки. В связи с чем главное контрольное управление правительства края неоднократно подавало иски в краевой Арбитражный суд к ООО «Свой дом», настаивая на сносе самовольных построек. Однако в Арбитражном суде признали право собственности на объект за строительной компанией. Разрешения на завершение строительства застройщиком были оформлены только в 2017 году.

— После этого разрешение на строительство неоднократно продлевалось. Сотрудники минстроя, представители прокуратуры, администрации города и краевого комитета госстройнадзора неоднократно выезжали на объект с целью инспектирования хода строительства. Последние два года, фактически, ежемесячно велся мониторинг и проходили совещания, где оперативно решались вопросы, например, с подключением к коммуникациям. Это один из инструментов работы в таких ситуациях, — рассказал начальник управления жилищного строительства Алексей Назаренко.

В итоге этой работы последний дом №7 застройщика ООО «Свой дом» в микрорайоне «Кораблики» был введен в эксплуатацию.

Напомним, в 2022 году были введены в эксплуатацию три потенциально проблемных объекта общей жилой площадью 13 845,8 кв. м и были восстановлены права 352 граждан. В их числе жилой дом № 6 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО «Свой дом» (восстановлены права 34 граждан), жилой дом № 2 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО «Транстроймонтаж» (восстановлены права 29 граждан) и жилой дом № 5 по ул. Совхозной застройщика ООО «Фонд жилищного строительства» (восстановлены права 205 граждан).