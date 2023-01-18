В Хабаровском крае ситуация с коронавирусной инфекцией держится на уровне сентябрьских значений. Эксперты отмечают небольшой рост после выходных и праздничных дней: около 40 случаев заражения COVID-19 за сутки, уровень госпитализаций — низкий.

Врачи продолжают напоминать жителям о своевременной вакцинации и прохождении ревакцинации – каждые 6 месяцев от коронавирусной инфекции.

— Вакцинация зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Она снижает уровень госпитализаций среди населения и позволяет избежать критических состояний. В Западной Европе, Северной Америке начинается очередной подъем COVID-19, вызванный новым штаммом вируса омикрона. Также появляются первые случаи и в России. Новый вариант более заразен, это такая эволюционная стратегия вируса — ему выгодно заразить максимальное число людей. Очень важно продолжать соблюдать масочный режим в медицинских организациях, проводить дезобработку поверхностей, оставаться дома в период болезни, а также проходить ревакцинацию каждые 6 месяцев, — рассказала главный внештатный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции проводят в медицинских организациях и мобильных пунктах. В Хабаровском крае доступно введение вакцины с помощью укола или через нос благодаря поступившим в прошлом году насадок-распылителей.

— Для создания иммунитета против коронавирусной инфекции в регионе используется ГамКовидВак (Спутник V). Перед любой формой прививки, пациент проходит осмотр у терапевта, ему измеряют давление, уровень насыщения кислорода в крови, собирают анамнез. Если есть хронические заболевания — это не является противопоказанием, но важно находиться в ремиссии, — рассказал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

По данным Роспотребнадзора, в регионе продолжается циркуляция вирусов гриппа. В ведомстве ожидают распространение гриппа В.

— Циркулирует вирус гриппа и коронавирус. Две инфекции хуже, чем одна. Поэтому, если по какой-то причине жители не успели сделать прививку от гриппа, лучше пройти вакцинацию хотя бы от коронавирусной инфекции, чтобы предупредить риски двойного инфицирования. Такое сочетание тяжело сказывается на организме, развивается большой риск попадания в реанимацию и развитие летальных исходов, — заключила Анна Кузнецова.

В Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции 802 174 человека, полностью завершили вакцинацию — 724 581. Ревакцинировано 190 256 жителей. Вакцины в крае более 28 тысяч доз. С начала пандемии COVID-19 врачи региона вылечили 224 916 человек. Развернуто 32 койки для лечения пациентов с COVID-19, загруженность 81%.