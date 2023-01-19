В Хабаровском крае власти сохранили ставки арендной платы за пользование краевым имуществом на уровне 2022 года. Льготой, приравненной к мере поддержки, смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане. Она распространяется на действующие договоры аренды имущества в госсобственности Хабаровского края, заключенные до 1 января 2023 года. Об этом сообщили в министерстве имуществе края.

— Губернатор утвердил сразу несколько решений в области имущественной поддержки. Еще одним нововведением для субъектов МСП и самозанятых является установление арендной платы за пользование краевым имуществом (за исключением земельных участков), включенным в перечень, предназначенный для МСП, в размере 5% от размера базовой годовой рыночной ставки для первого года аренды. В 2022 году эта цифра была 40%. Такой шаг будет стимулировать начинающий бизнес, — отметил министр имущества края Никита Матвеев.

Также Никита Матвеев напомнил, что в соответствии с постановлением правительства Хабаровского края № 205-пр от 27.05.2019 субъектам МСП, имеющим статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, может предоставляться имущество в безвозмездное пользование. Такая льгота тоже сохранена.

Кроме того, с этого года субъектам МСП в сфере социального предпринимательства может быть безвозмездно предоставлено имущество из перечня государственной собственности Хабаровского края, предназначенного для субъектов МСП. Это послужит стимулом для развития и социального предпринимательства в Хабаровском крае.

В минимуществе подчеркнули, что все перечисленные меры позволят снизить финансовую нагрузку на субъекты МСП и самозанятых граждан. С информацией об имущественной поддержке можно ознакомится на официальном сайте министерства имущества края.

Напомним, что меры имущественной поддержки бизнеса являются одним из важных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Каждый год АНО «Агентство стратегических инициатив» оценивает регионы России по целому ряду критериев, формируя главную оценку инвестиционной привлекательности. По итогам рейтинга за прошлый год Хабаровский край вошел в 16-ю группу из 34. Губернатор края поставил задачу к 2030 году войти в ТОП-20 регионов-лидеров Нацрейтинга.