По итогам федерального конкурса в рамках программы «Регион для молодых» Хабаровский край получил 103 млн рублей. За счет этих средств в регионе будет реализовано более 30 мероприятий и созданы новые молодёжные центры в Хабаровске.

Задачу по усилению работы с детьми и молодежью перед губернаторами поставил Президент Владимир Путин. В декабре 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца глава государства провёл заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

На Госсовете были озвучены предложения по развитию молодёжной политики в регионах: усиление поддержки просветительских проектов, внедрение комплексной программы профилактики деструктивного поведения, увеличение уровня зарплат специалистов отрасли, создание системы наставничества с участием героев СВО, обновление молодёжной инфраструктуры, развитие системы социальных лифтов.

Участие в заседании приняли губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и и.о. председателя комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

— Президент России Владимир Владимирович Путин определил ряд актуальных задач в молодежной политике. Ключевая – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Сформировать комплексную систему поддержки, отвечающую реальным запросам молодежи и первоочередным задачам российского государства. Это касается и качественного образования, и трудоустройства на интересную работу. Помощь при рождении детей и в приобретении жилья, — отметил глава региона.

В рамках Госсовета глава государства посетил Дом молодёжи в Центральном Манеже, где познакомился с руководителями и участниками крупных федеральных проектов, участниками Российского движения детей и молодежи и представителями молодёжной политики регионов. Амалия Шихалёва, и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края, рассказала Президенту о важности комплексного развития молодежной политики в регионах, и лично поблагодарила Президента за предоставление субсидии на развитие молодёжной политики в рамках программы «Регион для молодых».

На текущий год в крае благодаря этой субсидии будет проведено множество мероприятий. Важное отличие от предыдущих лет — в 2023 году будет больше сетевых акций, которые запустят во всех 19 муниципалитетах края (17 муниципальных районов, Хабаровск и Комсомольск). Так, в рамках гражданско-патриотической акции «Мой край – мое Отечество» состоятся лекции, выставки, различные активности для молодых людей в сфере гражданского и патриотического воспитания. Впервые на территории региона пройдет арт-акселератор для юных талантов, всероссийский урбанистический хакатон «Города», фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта. На время проведения мероприятий Хабаровск станет дальневосточным центром молодежных событий.

Особое внимание уделяется трудоустройству и карьерному росту молодых людей: в рамках федерального проекта «Росмолодежь. Карьера» и краевой программы по формированию кадрового резерва «Твое время». Молодые люди смогут заявить о себе как о профессионалах, повысить свою квалификацию, познакомиться с ведущими работодателями края и страны, попасть в резерв Правительства региона.

Крупнейшее событие, запланированное на 2023 год, — форум «Амур». Предыдущие годы он имел статус окружного, а с этого вошел в линейку всероссийских форумов «Росмолодежь». Ожидается, что его участниками станут свыше 1000 молодых активистов со всех регионов России. Мероприятия в рамках форума пройдут на протяжении всего 2023 года: с января по июль на территории Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае, состоятся 16 «Пред-Амуров». Также впервые в 2023 году состоится «Детский Амур» для детей от 14 лет, совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

При поддержке федеральной программы «Регион для молодых» в Хабаровске появятся краевые молодежные центры. Один создается на базе Краевого центра молодёжных инициатив, второй – на базе Краевого центра социального воспитания и здоровья. В этих учреждениях создадут комфортные современные, интересные для молодежи общественные пространства: коворкинги, творческие мастерские, лектории и так далее. На базе Краевого центра социального воспитания и здоровья также будет создано подходящее удобное пространство для местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним, программа «Регион для молодых» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи «Росмолодёжь» с 2022 года, она направлена на развитие экосистемы молодёжной политики страны, позволит внедрить перечень стандартов и создать инфраструктуру для молодежи. Эта программа позволяет развивать комплексно всю систему молодёжной политики в регионах. За счет субсидии можно обучить специалистов, провести качественные, масштабные мероприятия.