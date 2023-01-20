«С заказами поможем», — пообещал глава края Михаил Дегтярев коллективу Дальневосточного авиационного сервисного центра, специализирующегося на ремонте и техобслуживании вертолетной техники, в ходе осмотра мощностей предприятия.

До недавнего времени из-за отсутствия работы завод, входящий в состав Вертолетной сервисной компании, которая в свою очередь является частью АО «Вертолеты России», был фактически законсервирован.

Однако благодаря вмешательству губернатора, активному содействию правительства региона и самой Вертолетной сервисной компании Дальневосточный авиационный сервисный центр возобновил свою деятельность. Предприятие заключило несколько контрактов с авиакомпаниями на капремонт и сервисное обслуживание нескольких вертолетов Ми-8. В текущем году планируется приступить и к гособоронзаказу.

— С апреля прошлого года завод простаивал. Теперь у него есть заказы, и их будет еще больше. Мы в этом поможем. Требуют обновления несколько вертолетов Хабаровских авиалиний, как и военная техника, участвующая в специальной военной операции. Видно, что коллектив предприятия готов к работе. И мы ее гарантируем! – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Вместе с тем, наращивание производственных мощностей в ближайшей перспективе потребует увеличение числа высококвалифицированных специалистов. Уже сейчас завод при поддержке профильных министерств и ведомств края начал прорабатывать этот вопрос. Сюда планируется привлекать не только опытные кадры, но и готовить их на месте, приглашая студентов на практику с дальнейшим трудоустройством.

В завершении осмотра сервисного предприятия и его цехов глава региона пообщался с работниками и ответил на их вопросы.