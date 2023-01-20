«С заказами поможем», — пообещал глава края Михаил Дегтярев коллективу Дальневосточного авиационного сервисного центра, специализирующегося на ремонте и техобслуживании вертолетной техники, в ходе осмотра мощностей предприятия.
До недавнего времени из-за отсутствия работы завод, входящий в состав Вертолетной сервисной компании, которая в свою очередь является частью АО «Вертолеты России», был фактически законсервирован.
Однако благодаря вмешательству губернатора, активному содействию правительства региона и самой Вертолетной сервисной компании Дальневосточный авиационный сервисный центр возобновил свою деятельность. Предприятие заключило несколько контрактов с авиакомпаниями на капремонт и сервисное обслуживание нескольких вертолетов Ми-8. В текущем году планируется приступить и к гособоронзаказу.
— С апреля прошлого года завод простаивал. Теперь у него есть заказы, и их будет еще больше. Мы в этом поможем. Требуют обновления несколько вертолетов Хабаровских авиалиний, как и военная техника, участвующая в специальной военной операции. Видно, что коллектив предприятия готов к работе. И мы ее гарантируем! – подчеркнул Михаил Дегтярев.
Вместе с тем, наращивание производственных мощностей в ближайшей перспективе потребует увеличение числа высококвалифицированных специалистов. Уже сейчас завод при поддержке профильных министерств и ведомств края начал прорабатывать этот вопрос. Сюда планируется привлекать не только опытные кадры, но и готовить их на месте, приглашая студентов на практику с дальнейшим трудоустройством.
В завершении осмотра сервисного предприятия и его цехов глава региона пообщался с работниками и ответил на их вопросы.
Эта запись была опубликована 20.01.2023в 13:39. В рубриках: Общество.
- Новые возможности откроются для молодёжи региона в 2023 году
- Арендные ставки на краевое имущество в регионе сохранены на уровне прошлогодних
- В Хабаровске сдан в эксплуатацию еще один долгострой
- Михаил Дегтярев: вместе мы сделаем наш регион точкой притяжения и местом комфортного проживания людей
- 24 купели подготовят к празднованию Крещения Господня в Хабаровском крае