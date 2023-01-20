Сотрудники различных подразделений полиции и общественники в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» пришли в гости к учащимся Хабаровского технического колледжа.

Кинологи в погонах приехали вместе со своими питомцами – немецкими овчарками Аннет Фрай, которую еще ласково называют Нюшей, и Байрой.⠀

Чтобы рассказ о службе в полиции не расходился с практикой, сотрудники кинологической службы наглядно показали, как работают их четвероногие «коллеги». ⠀

Полицейские провели небольшой рейд по комнатам общежития, где Нюша и Байра продемонстрировали навыки поиска различных запрещенных веществ.

«Результат рейда еще раз подтвердил, что учащиеся – люди законопослушные, ничего подозрительного служебные собаки в комнатах не обнаружили», – сообщили сотрудники полиции.