Сотрудники различных подразделений полиции и общественники в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» пришли в гости к учащимся Хабаровского технического колледжа.
Кинологи в погонах приехали вместе со своими питомцами – немецкими овчарками Аннет Фрай, которую еще ласково называют Нюшей, и Байрой.⠀
Чтобы рассказ о службе в полиции не расходился с практикой, сотрудники кинологической службы наглядно показали, как работают их четвероногие «коллеги». ⠀
Полицейские провели небольшой рейд по комнатам общежития, где Нюша и Байра продемонстрировали навыки поиска различных запрещенных веществ.
«Результат рейда еще раз подтвердил, что учащиеся – люди законопослушные, ничего подозрительного служебные собаки в комнатах не обнаружили», – сообщили сотрудники полиции.
Эта запись была опубликована 20.01.2023в 13:40. В рубриках: Общество.
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