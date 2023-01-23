В 01.05 (хбр) 23 января 2023 года пожарным удалось ликвидировать очаги открытого горения в здании автосервиса на ул. Металлистов в Хабаровске. Огнеборцы продолжают разбор конструкций и приливку скрытых мест тления.
«От пламени пострадали помещения автосервиса, магазина и пристроенного к зданию склада, где хранились автозапчасти и горюче-смазочные материалы. Для ликвидации огня было подано 8 стволов по периметру двухэтажного строения, 3 ствола на кровлю, а также два лафетных ствола. Работу подразделений осложняло то, что в здании имеются легко возводимые металлические конструкции, сэндвич-панели, внутри находились горюче-смазочные материалы, которые способствовали быстрому распространению пламени по всей площади», — отметил начальник дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Крайнов.
Напомним, вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил в 19.18 (хбр) 22 января. По прибытию первых пожарных расчетов установлено, что горит крыша двухэтажного здания, обшитого сэндвич-панелями. Огнеборцы незамедлительно на месте организовали работу по разведке помещений, локализации очагов пламени, а также защите рядом стоящих строений. Из ремонтных боксов и территории автосервиса эвакуированы 5 автомобилей. В 21.03 (хбр) пожар удалось локализовать на площади 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли.
Информация о пострадавших не поступала.
Всего к ликвидации пожара привлекаются 15 единиц техники и 45 человек личного состава.
Эта запись была опубликована 23.01.2023в 08:31. В рубриках: Происшествия.
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