Крещенские морозы, пришедшие в регион на прошлой неделе, продержатся в регионе до 25 января. Ночью синоптики прогнозируют в южных и центральных районах до -38 градусов. Днем температура будет повышаться до -26…-30. Затем температурный фон начнет постепенно выравниваться.

— После 25 января мы ждем повышения температур на 6-10 градусов. То есть ночью морозы будут доходить уже до -30, но не больше. Днем тоже станет чуть теплее. Такая картина сохранится до конца месяца. Лишь после 31 января в регионе могут наметиться изменения температурного фона. Смену погоды принесут новые циклоны, — рассказали в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пример синоптики привели восточную область региона, куда сейчас зашел циклон с теплыми воздушными массами, принесший с собой обильные снегопады. В Ванинском, Советско-Гаванском, а также в Николаевском районе он частично сгладил морозы, повысив ночные температуры до -28…-35 градусов, тогда как на прошлой неделе они доходили до

-45. Днем на этих территориях сейчас фиксируется до -16…-22 градусов. Так будет примерно три дня по всему побережью Татарского пролива и Охотского моря.

В то же время в дежурно-диспетчерской службе правительства края, где следят за оперативной обстановкой, сообщили, что по состоянию на понедельник, 23 января, серьезных аварий и ЧП в регионе из-за холодов не зарегистрировано. В селе Сусанино Ульчского района продолжается ремонт дизель-генератора, поломка которого на прошлой неделе привела к перебоям электроснабжения. Сейчас поселение запитано по резервной схеме. Других сбоев в системе ТЭК и ЖКХ в крае нет. Транспорт ходит по расписанию, движение по краевых и федеральным автотрассам не ограничено.

Специалисты напомнили, что в случаях возникновения ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, жителям Хабаровского края необходимо звонить на номер вызова оперативных служб «112».