Первенство Дальнего Востока по лыжным гонкам завершилось в Южно-Сахалинске. Сборная Хабаровского края на этих соревнованиях уверенно заняла первое общекомандное место, завоевав в общей сложности 18 медалей.

Участие в соревнованиях также приняли сборные команды из Приморского и Камчатского краев, Якутии, Бурятии, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

В первый день соревнований лыжники завоевали две золотые медали. В гонке свободным стилем среди юношей на дистанции 15 км лучший результат показал Дмитрий Пузанов, среди девушек в гонке на 10 км победительницей стала Камилла Мокшанова. Также они стали обладателями золотых медалей в гонке классическим стилем. Ещё одну бронзовую награду среди юношей в «классике» завоевал Александр Сунтфий.

По итогам спринтерской гонки классическим стилем среди юношей Дмитрий Пузанов стал обладателем серебряной медали, а Николай Галямов – бронзовой.

Также лыжники края стали лучшими в эстафете. Среди девушек обладательницами золотых наград стали Анастасия Булавенко, Дарья Кожевникова, Анастасия Гринько и Камилла Мокшанова. У юношей Хабаровский край был представлен двумя командами. Победителями стали Александр Сунтуфий, Дмитрий Пузанов, Андрей Асмолин и Кирилл Голубев. А второй состав сборной региона занял второе место. Серебряные медали достались Николаю Галямову, Кириллу Любимову, Михаилу Кравченко и Александру Шевцову.

— Такого результата удаётся добиваться благодаря планомерной подготовке в течение 10 лет, начиная с начальных этапов. Спортсмены прошли все этапы спортивной подготовки, вышли на пик формы и показали максимальный результат, — отметил тренер лыжников Константин Мокшанов.

Напомним, что в прошлом сезоне в этой возрастной группе успешно выступала Алёна Болонева. Она стала обладательницей двух золотых медалей на финале Спартакиады учащихся России. В этом году хабаровчанка выступает на этапах Кубка России среди взрослых лыжников.