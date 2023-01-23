К месту происшествия на улице Металлистов прибыли городские дорожные службы.

«В настоящее время проводится ликвидация последствий тушения пожара у автосервиса на улице Металлистов. На месте происшествия образовалась наледь — на Орджоникидзе на участке от Металлистов до Джамбула и по Джамбула вниз в сторону улицы Тихоокеанской. Проезд в пределах этих участков будет закрыт. В этом нам содействие оказывают сотрудники ГИБДД. Просим выбирать иные схемы проезда», — сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Напомним, накануне в Хабаровске горел автосервис на улице Металлистов. Вызов поступил на телефон пожарно-спасательной службы 22 января в 19:18. По прибытию первых пожарных расчетов было установлено, что горит крыша двухэтажного здания, обшитого сэндвич-панелями. Спасатели незамедлительно организовали работу по разведке помещений, локализации очагов пламени, а также защите рядом стоящих строений. Из ремонтных боксов и территории автосервиса эвакуированы 5 автомобилей. В 21:03 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.