Мэр Хабаровска поручил перестроить график движения общественного транспорта в часы пик.

Об основных жалобах хабаровчан в социальных сетях доложила на аппаратном совещании мэру Хабаровска руководитель Центра управления регионом Хабаровского края Наталья Грачева. Она озвучила, что сообщений в текущем месяце поступило меньше, чем в предыдущем, в связи с прошедшими праздниками.

Наталья Грачева отметила, что в топе тем по сообщениям в социальных сетях – транспорт. Паблики обращают внимание перевозчиков на нарушение графика движения и холодные автобусы. С 23 декабря по 20 января было зафиксировано 313 инцидентов по теме «Общественный транспорт».

«Прежде всего, обращения связаны с нарушением графиков движения по маршрутам № 10, 25, 33, 56, жалобами на холод в автобусах № 25, 81, 88, 56, нарушением графика движения трамвая №5 из-за аварийной ситуации на трамвайных путях. Также жалобы касаются сбоев работы программы по отслеживанию общественного транспорта, грубого поведения кондукторов и водителей», – отметила Наталья Грачева.

По сравнению с прошлым месяцем, также существенно возросло количество обращений по поводу нехватки автобусов.

«Мне присылали видео, как народ штурмом брал автобусы. Когда это безобразие прекратится? Я вам сказал: поставьте в течение 30 минут автобусы друг за другом. Нужно, чтобы автобусы стояли в очереди, а не пассажиры. Сократите интервал движения трамваев в часы пик, – поручил Сергей Кравчук. – Надо перестроить график движения. Нам необходимость обеспечить возможность пассажирам добраться до места работы».