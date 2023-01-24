В министерстве социальной защиты края напомнили о новых правилах предоставления отдельных социальных выплат. С января жители региона получат часть пособий по новым правилам. По закону начисления разрешено производить вплоть до последнего дня месяца – в январе до 31 числа. Об этом важно помнить, чтобы у получателей не возникало лишних вопросов.

— Определенной даты для зачисления выплат на банковские счета получателей законом не установлено. В отделениях почтовой связи выплаты осуществляются в соответствии с графиком доставки, установленным АО «Почта России». Выплата компенсации за ЖКУ осуществляется до срока внесения гражданами платы за ЖКУ, установленного Жилищным кодексом Российской Федерации. Согласно указанному кодексу плата за ЖКУ вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим. Ежемесячно, выплаты мер социальной поддержки для семей с детьми мы стараемся производить до 15 числа, но в связи с новогодними каникулами в январе каждого года эти сроки сдвигаются на неделю. Стоит отметить, что, если получение мер социальной поддержки привязано для гражданина к определенной дате, то мы рекомендуем перевести выплаты на почтовое отделение, — пояснила заместитель министра соцзащиты края Наталья Нелюбина.

В ведомстве отметили, что часть мер социальной поддержки уже получена гражданами. Но, к примеру, такие выплаты как региональная социальная доплата к пенсии, единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка, ежемесячная выплата на третьего ребенка, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет поступят на счета получателей на этой неделе.

— С 1 января введено единое пособие, которое объединило выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплату на первого ребенка, выплату на третьего ребенка, пособие на детей от 3 до 7 лет, и пособие на детей от 8 до 17 лет. В связи с введением единого пособия заявления на назначение выплаты от 3 до 7 лет с 01.01.2023 не принимаются. Гражданам, которым выплата была назначена по заявлениям, поступившим по 31.12.2022, выплата будет осуществляться до окончания срока назначения, в течение месяца за текущий месяц. Гражданам, которым выплата была назначена по заявлениям до 31 декабря 2022, выплата будет осуществляться до окончания срока назначения, в течение месяца за текущий месяц, — отметила Наталья Николаевна.

В министерстве добавили, что с 1 января 2023 года оператором ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до 3-х лет является отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО. По вопросам назначения выплаты на первого ребенка и единого пособия необходимо обращаться в новое ведомство.