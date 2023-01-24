В ходе январских слушаний при заместителе председателя правительства РФ – полномочном представителе президента России в ДФО Юрии Трутневе, посвященных социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022-м и приоритетам на 2023 год, губернатор Михаил Дегтярев рассказал о развитии субъекта.

При этом глава региона отметил, что 2022 год оказался сложным для нашей страны.

— Россия проводит специальную военную операцию, что накладывает серьезный отпечаток на все наши планы развития. Однако экономический блок Хабаровского края и в целом ДФО выстоял – падения никакого нет, в ряде отраслей отмечается существенный рост. И сейчас говорим о том, что Дальний Восток становится настоящим локомотивом российской экономики: сюда направляется большой объем ресурсов, увеличиваются транспортные потоки, повышается деловая активность, — заявил Михаил Дегтярев.

В топ-3 отраслей, в которых наблюдается положительная динамика, входит судостроение (188,8%), обработка древесины (113,6%) и рыбопереработка (111,1%). Кроме этого, успешная адаптация экономики и бизнеса Хабаровского края отметилась сразу несколькими знаковыми событиями в том числе и в области авиастроения: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал Вооруженным силам России партию СУ-35С, стартовала подготовка площадки для сборки самолетов «Байкал», подписано соглашение с «Аэрофлотом» на закупку 89 SSJ-New, а фюзеляж SSJ-New уже отправлен на испытания.

Далее вице-премьер обратил внимание губернаторов на ряд показателей экономики, которые оказывают влияние на строительство новых предприятий, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест и повышение заработной платы. Среди них – инвестиции в основной капитал.

— Это стратегический показатель, он влияет на завтрашний день, определяя дальнейшую жизнь регионов. В целом, у Дальнего Востока благодаря внедренным инструментам развития показатели по этому параметру лучше, чем по стране, – сказал Юрий Трутнев.

Другие важные показатели – темпы строительства и ввода жилья. В 2022 году в макрорегионе введено 3,52 млн кв. м жилья. Полпред в ДФО похвалил субъекты, являющихся лидерами по этому показателю. В их числе – Хабаровский край, который ввел более 362 тыс. «квадратов».

Присутствующий на заседании помощник Президента России Максим Орешкин выделил для глав субъектов шесть основных векторов развития. Прежде всего – наращивание экономических взаимосвязей с зарубежными странами.

— Дальний Восток находился в авангарде в последние годы. А сейчас безоговорочно вышел в лидерство. Вектор внешнеэкономических связей в 2022 году резко и окончательно поменялся с Запада на Восток. Развитие связей с Китаем, Монголией, в целом с Юго-Восточной Азией – одно из ключевых направлений, то, как будут работать здесь регионы Дальнего Востока – очень важно», – считает Максим Орешкин.

Второе направление – обеспечение технологического суверенитета и опережающее развитие обрабатывающей промышленности. Далее – финансовый суверенитет, опережающее развитие инфраструктуры, модернизации которой помогают инфраструктурные бюджетные кредиты, а также инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Пятая и шестая цели – увеличение реальных доходов населения, сбережение народонаселения, повышение рождаемости, улучшение качества системы здравоохранения.

Михаил Дегтярев подчеркнул: озвученные помощником Президента России рекомендации будут обязательно встроены в стратегию развития региона.

В завершении, по итогам обсуждений Юрий Трутнев дал ряд поручений. Первое из них коснулось инициативы губернатора Хабаровского края по строительству арендного жилья для сотрудников оборонного комплекса. Вице-премьер поддержал предложение главы субъекта и поручил Минвостокразвития России совместно с регионом проработать данный вопрос и представить варианты реализации проекта.

Еще одно нацелено на модернизацию энергетической инфраструктуры. Региону совместно с ПАО «РусГидро» поручено рассмотреть перспективные балансы электрической энергии и мощности с учетом потенциальных потребителей.