По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, с 16 по 21 января в краевой столице подтвердили 4244 случая заражения ОРВИ. В том числе 17 человек заразились гриппом: 11 взрослых и 6 детей. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Хабаровске превысил эпидемический порог на 27,4% процента.

«Больше всего заболевших среди взрослых и подростков старше 15 лет – 1519 человек. На втором месте дети с 3 до 6 лет: их 1202. Много заболевших ребят и в возрасте с 7 до 14 лет – 926 человек», – сообщила консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

35 горожан были госпитализированы с ОРВИ. Кроме того, за прошлую неделю 159 хабаровчан обратились в учреждения здравоохранения по поводу внебольничной пневмонии. Всего с начала года был выявлен 421 случай этого заболевания. Это почти в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.