В рамках работы по применению в жизнь нацпроекта «Экология» и популяризации вторичной переработки регоператор по обращению с ТКО отвез два контейнера объемом 25 тонн с отслужившими в новогодние праздники хвойными деревьями в Зоосад имени В.П. Сысоева «Приамурский». Они активно применяются в качестве добавок к рациону животных и используются для украшения и обустройства вольеров.

Как отметила руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Алёна Субботина, совместно с зоосадом «Приамурский» имени Сысоева организован сбор отслуживших новогодних елей: в январе специализированные емкости установили в Индустриальном и Краснофлотском районах Хабаровска. Жители поддержали акцию, и в общей сложности животным отвезли больше сотни хвойных деревьев. Предварительно граждане очистили их от остатков новогодней мишуры и елочных игрушек.

— Акцию поддерживают многие хабаровчане, привозят отслужившие новогодние ели при посещении нашего зоосада, рада что к сбору елей присоединился регоператор. Деревья пойдут на корм животным и обустройство вольеров. Птицам и хищным данные деревья будут использованы как игрушки. Животным из семейства кошачьих используем ели в качестве преград на путях, которые они используют как нахоженные ежедневно. Таким образом, мы повысим их физическую активность, заставив прокладывать новые тропы, — добавила заместитель гендиректора зоосада Анна Новикова.

В региональном минЖКХ добавили, что данная акция стартовала 15 января. Утилизация старых ёлок таким методом проходит без ущерба для окружающей среды и с пользой для животных.

— В зоосаде «Приамурский» с удовольствием откликнулись на предложение регионального оператора привезти сразу несколько контейнеров ёлок и сосен, так как хвойные породы деревьев, в которых содержится много витамина С, активно применяются в качестве добавок к рациону животных. Экологическое просвещение – важная часть нацпроекта «Экология», именно поэтому министерство ЖКХ активно привлекает общественников к проведению просветительских проектов и акций. Именно они становятся проводниками между государственными инициативами и воплощением их в жизнь. Основной деятельностью в этой задаче являются эколого-просветительские мероприятия, проводимые совместно с регоператором по обращению с ТКО. Очень важно сформировать понимание, что охрана окружающей среды – зона ответственности каждого. В этой работе должны участвовать не только органы власти, но и общественные организации, учреждения образования и культуры, социально ответственные предприятия края. Радует, что с каждым годом появляется все больше новых креативных форм разъяснительной работы с населением, — отметили в минЖКХ края.

Напомним, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» в Хабаровске и районе имени Лазо начал работать регоператор по обращению с ТКО, основными задачами которого стали формирование комплексной системы обращения с отходами, ликвидация несанкционированных свалок, создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, улучшения экологической обстановки. Национальный проект «Экология» входит в число 14 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина. Его цель — улучшить экологическую обстановку в России и создать комфортные условия для жизни в стране.