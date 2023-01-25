Накануне в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. На повестке – социально-экономическое развитие региона.

Глава субъекта рассказал об итогах 2022 года и росте промышленного производства, несмотря на непростые условия. Благодаря развитию этого потенциала валовый региональный продукт увеличился на 300 млрд рублей по сравнению с данными 2020-го.

— В первую очередь, растет горнорудная отрасль – золото, уголь, медь, а также транспорт и обработка грузов. Кроме того, повышаются показатели в строительной отрасли и машиностроении, в сфере гособоронзаказа, — уточнил Михаил Дегтярев.

Параллельно в регионе отмечается сокращение уровня безработицы. Сейчас он находится на историческом минимуме.

Валентина Матвиенко отметила важность того, что в условиях иностранных санкций промышленность Хабаровского края активно развивается, предприятия, которые раньше были тесно связаны с импортом, обеспечены новыми заказами.

В ходе состоявшейся рабочей встречи губернатор также поблагодарил Совет Федерации за оказанную территории поддержку в вопросе выделения средств на строительство школы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

— В результате, школа в селе Мичуринское Хабаровского района на 250-300 мест построена и уже открыта, — пояснил глава региона.