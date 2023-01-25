Оргкомитет по проведению празднования 165-й годовщины со дня основания Хабаровска прошел в городской администрации.

Глава краевой столицы обсудил со своими заместителями детали предстоящего юбилея. Вопрос с фейерверком остался открытым.

«По фейерверку будем принимать решение коллегиально. Давайте мы не будем забывать, что у нас идёт специальная военная операция. Моё личное мнение, что фейерверк проводить нет необходимости. Фейерверк будем проводить, когда будет Победа! Когда наши мобилизованные ребята вернутся в Хабаровск живыми и здоровыми», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В целом же в Хабаровске в День города планируют провести массу мероприятий. Шествие, фестивали и концерты во всех районах города.

«165-лет Хабаровску – это значимая дата для всех жителей краевого центра. Ее будут отмечать не только хабаровчане, но и гости города. Много праздничных мероприятий запланировано. Главное, чтобы жители ощущали, что они живут в самом благоустроенном, красивом и комфортном городе. Все национальные, региональные и муниципальные программы, которые работают на благо города и его жителей, выполняются. Мы работаем совместно с правительством Хабаровского края. Штаб по празднованию 165-летия Хабаровска возглавляет губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев. Ему огромное спасибо за внимание и поддержку! Все мероприятия, которые будут проходить в городе, уже спланированы. Возможны корректировки, но только в сторону улучшения!», — отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На празднование Дня города планируют пригласить в Хабаровск гостей из Китая и Беларуси.