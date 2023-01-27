Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил Перечень мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов на 2023 год. Проводимые мероприятия должны улучшить состояние коммунальных сетей и котельных, повысить качество предоставляемых услуг населению, из краевого бюджета на эти цели выделено около 220 млн рублей. Также стоит отметить, что по поручению главы края объем краевых субсидий муниципальным образованиям увеличен по сравнению с 2022 годом — на 105,1 млн рублей.

Представители минЖКХ выехали на котельную в селе Сергеевка Хабаровского района, чтобы осмотреть техническую оснащенность и оценить состояние коммунального оборудования, требующего замены в рамках утвержденного Перечня. Как рассказал директор МУП «Тополевское» Владимир Балуев, на объекте существует необходимость в модернизации отопительной системы. В 2022 году проводился капитальный ремонт котельной, в результате которого удалось подготовить к отопительному сезону два котла из трех существующих. Данного объема было достаточно для начала осенне-зимнего периода, но необходимость в третьем котле стоит остро, потому что он является резервным на все случаи отключения. Замена котла также позволит модернизировать системы шлакозолоудаления, дымососа и топливоподачи. Эти работы позволят облегчить труд работников котельной и обеспечат надежным теплоснабжением около 1200 человек.

— На ремонт котельной с. Сергеевка нам одобрили субсидию в размере почти 5 млн руб. Запланировано приобретение более современного мощного котла отечественного производителя Алтайского завода, — отметил Владимир Балуев.

Заместитель начальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Лариса Мицкая добавила, что для обеспечения бесперебойным теплоснабжением жителей Хабаровского района старые котельные постепенно модернизируются, потому что возросла значимость обновления всего изношенного технического парка. При поддержке краевого бюджета в этом году планируется обновление основного и вспомогательного оборудования на 20-ти котельных края.

— Одной из основных проблем в отрасли является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры, влияющий на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг. Благодаря работе Михаила Владимировича по привлечению дополнительных ресурсов по линии федерального центра удается решить многие вопросы. К примеру, Хабаровский край стал одним из двух регионов ДФО, получивших средства на обновление коммунальной инфраструктуры. Правительство России направит региону 838 млн рублей, которые в первую очередь будут направлены на ремонт инженерных сетей, — отметила Лариса Мицкая.

В общей сложности на региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с учетом допфинасирования в 2023 году направят 1,4 млрд рублей. Это очень актуальная и своевременная мера, которая позволит снизить аварийность и теплопотери в сетях, а также уменьшить их дальнейший износ за счет модернизации и переустройства систем. В рамках краевой программы планируется обновить почти 66 км. инженерных сетей. Все используемые материалы для ремонта коммунальных объектов поставляются российскими производителями.

Отметим, что в краевом минЖКХ в эксплуатации находятся 425 отопительных котельных, 66 локальных электростанций, 1,8 тыс. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 8,6 тыс. км электрических сетей, 2,5 тыс. км водопроводных сетей, 2 тыс. км сетей водоотведения.