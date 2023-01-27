Две новые автодороги, которые ведут к туристическим объектам, построены в Хабаровском крае в 2022 году. Работы выполнены в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Речь, в частности, идет о реконструкции трассы к туристическому комплексу в районе села Воронежское-1. Строители расширили проезжую часть и отсыпали основание дороги щебнем, установили локальные очистные сооружения поверхностных вод. Также были проведены работы по обустройству дренажной системы на территории туристических комплексов, чтобы избежать их подтопления.

– Ключевой источник финансирования работ – средства, полученные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Реконструкция стартовала в июне 2021 года. За это время здесь было приведено в порядок около трех километров проезжей части. На приведение дороги в нормативное состояние было направлено 187,7 млн рублей, из которых 144,6 млн рублей – деньги федерального бюджета, – рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Она также подчеркнула, что транспортная доступность туристических объектов – важный вопрос для отрасли и появления сопутствующей инфраструктуры. Например, развитие территории водноспортивного комплекса, который создается в Комсомольске-на-Амуре на базе яхт-клуба «Амур». Инвестор планирует строительство гостиницы с кафе и зоной отдыха, парусной школы, зоны кемпинга (глэмпинга), аллеи путешественника. В прошлом году по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» завершилось строительство дороги, которая соединяет улицу Дзержинского и территорию Центра водного туризма (ЦВТ).

– Теперь жители и гости города смогут комфортно и удобно добраться до Центра. Стоимость работ составила более 77 млн рублей. Эти деньги были выделены из краевого дорожного фонда. На новой асфальтированной трассе нанесена разметка, установлены дорожные знаки, опоры освещения, а также благоустроена примыкающая территория, – напомнила министр.

Отметим также, что строительство подъездных дорог – одно из направлений расходов, которые частично компенсируются предпринимателям из краевого бюджета в рамках субсидий по возмещению затрат по обустройству туристкой инфраструктуры. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева на данную меру поддержки турбизнеса в 2023 году будет направлено 20 млн рублей.