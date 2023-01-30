Экскурсию по одному из производственных предприятий Хабаровского края организовали для участников экспертной группы II Всероссийского акселератора «Открытая промышленность». Представителей туротрасли, исполнительных органов края, а также студентов пригласили на мини-трикотажную фабрику «Буратино». Как рассказали в министерстве туризма региона, на предприятии занимаются изготовлением детской одежды – отшивают изделия для малышей в возрасте от 0 до 3 лет.

– Это единственная швейная фабрика в Хабаровске, которая занимается организацией выездов на производство совместно с одним из туроператоров региона. На данный тур предоставляется скидка по промослову «Минтур». В рамках экскурсии гостям продемонстрировали весь технологический процесс швейного производства, а также предоставили возможность попрактиковаться в сборе кнопки и прошивке шва на машинке. Студенты профильного учебного заведения самостоятельно рассчитали стоимость затрат на производство изделия. В качестве сувениров участникам экскурсии вручили футболки, произведенные на фабрике, – рассказали в министерстве.

Швейное производство стало третьим по счету предприятием, на котором побывали участники экспертной группы. Ранее они посетили фабрику по производству соков и мороженого. Выезды на предприятия – одно из важных мероприятий программы. Они помогают оценить информационную наполненность туров, их профориентационную составляющую, а также качество экскурсионных услуг.

Напомним, в акселераторе принимают участие предприятия региона, которые работают в самых разных отраслях: авиа- и судостроение, золотодобыча, пищевая и легкая промышленность. Команде Хабаровского края предстоит разработать меры по развитию промышленного туризма: в перспективе это позволит поднять престиж рабочих и технических профессий, повысить узнаваемость регионального бизнеса и его продукции. Ожидается также, что по итогам акселератора весной этого года пройдет неделя промышленного туризма и дни открытых дверей на предприятиях края.