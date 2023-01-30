Поводом для заседания стали жалобы граждан. Среди вопросов: нарушение перевозчиками графиков движения, несоблюдение температурного режима в салонах автобусов, а также их чистота.

«Об этом люди писали в социальные сети и звонили в Общественную Палату города. В большей степени это касалось маршрута автобуса № 25. Мы пригласили на заседание представителей перевозчика и городского управления транспорта и пообщались с ними в формате вопрос-ответ. Если будут возникать нарушения в работе общественного транспорта, мы будем снова выходить на разговор и в процессе обсуждения искать выход из ситуации», — рассказал Андрей Никонов, заместитель председателя Общественной Палаты города Хабаровска.

Во время совещания представитель перевозчика маршрута №25 рассказал о проблемах в отрасли, повышении цен на запчасти и топливо, а также извинился за своих сотрудников, допустивших недавнее нарушение графика поездок и невыход части машин на маршрут.

В том числе обсудили на заседании вопросы субсидированных поездок и различные бонусы для пассажиров. Подняли вопрос помощи перевозчикам в сложное время.

«Если существуют какие-то критерии или нормы, препятствующие развитию общественного транспорта в Хабаровске, необходимо обратиться к депутатам Государственной думы, к нашим сенаторам, которых мы избрали, и которые должны служить на пользу нашему обществу. После сегодняшнего обсуждения, надеюсь, дело сдвинется, и необходимые документы будут подготовлены», — сказал Андрей Никонов, заместитель председателя Общественной Палаты города Хабаровска.

В завершении совещания представитель перевозчика пригласил общественников в свой автопарк, чтобы они пообщались с сотрудниками и познакомились поближе с их работой.